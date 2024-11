На фоне роста политической нестабильности в США, вызванной последними выборами президента, американцы начали активно готовиться к возможным конфликтам

На фоне роста политической нестабильности в США, вызванной последними выборами президента, американцы начали активно готовиться к возможным конфликтам. По данным британской Daily Mail, особенно тревожные настроения царят среди молодежи. Согласно исследованию Finder, 40% представителей поколения Z считают необходимым запасаться товарами первой необходимости в преддверии возможного социального коллапса.

Информационное поле перед выборами было насыщено алармистскими сообщениями от СМИ, которые подпитывали страхи населения. Так, The New York Times и The New Yorker прогнозировали вспышку мятежа, сравнимую с Гражданской войной 1860-х годов. В ответ на это многие американцы начали вступать в группы выживания и даже запасаться оружием.

Особенно тревожна ситуация среди богатых американцев. Многие из них рассматривают возможность переезда за границу и даже покупают вторые паспорта. По данным CNBC, спрос на услуги, связанные с эмиграцией, значительно возрос среди состоятельных людей. Среди популярных направлений для переезда — Европа, включая Португалию и Мальту.

Программы резидентства и гражданства, которые могут стоить миллионы долларов, пользуются растущей популярностью. Венчурный капиталист Питер Тиль, например, выбрал Новую Зеландию как место для будущего проживания из-за политической стабильности этой страны.