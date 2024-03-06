Российские ученые шагнули в будущее микроэлектроники с разработкой мемристорной памяти

Впечатляющий шаг в направлении инноваций микроэлектроники сделан в России благодаря усилиям инженеров из Национального центра физики и математики. Они разработали новаторскую платформу, которая позволит внедрять мемристорные элементы прямо в кремниевые микросхемы. Это достижение открывает путь к созданию передовой мемристорной памяти RRAM на территории страны.

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Мемристоры, устройства с изменяемым сопротивлением, теперь могут стать основой для памяти RRAM, уникальной своей способностью сочетать характеристики RAM и флэш-памяти без потери данных при отключении питания. Это открывает новые возможности для производства электроники, особенно актуальные для гибких девайсов и разработки устройств, моделирующих работу нервных окончаний.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы использовать верхние слои металлизации в кремниевых чипах для интеграции мемристоров. Этот метод обеспечивает совместимость новейшей мемристорной технологии с существующими процессами производства микросхем, что является значительным прогрессом в области микроэлектроники.



