По словам бывших чиновников команды Трампа, "его легко сбить с пути"

Бывший советник по национальной безопасности Макмастер выразил опасения по поводу подверженности бывшего президента Дональда Трампа манипуляциям и подчеркнул важность наличия у него компетентной команды, которая поможет ему следовать своей собственной программе. Выступая в программе CBS News «Лицом к нации» с Маргарет Бреннан, Макмастер, генерал-лейтенант армии США в отставке, признал способность Трампа принимать разумные решения, особенно в области внешней политики и национальной безопасности, но отметил его трудности с последовательным выполнением этих решений.

Макмастер, который в настоящее время является обозревателем CBS News по вопросам внешней политики и национальной безопасности, обсуждал свою предстоящую книгу "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", которая будет доступна с 27 августа. В своих мемуарах Макмастер дает анализ политики администрации Трампа, стремясь дать читателям представление о том, что может повлечь за собой потенциальный второй срок Трампа.

В ходе интервью Макмастер подчеркнул, что Трамп способен принимать взвешенные решения, когда ему предлагают тщательный анализ и множество вариантов. Однако он отметил, что иногда Трампу трудно поддерживать эти решения из-за внешнего влияния, особенно со стороны тех, кто понимает, как привлечь его политическую базу. В отрывке из книги, с которым поделился Бреннан и который был опубликован в Wall Street Journal, Макмастер говорит о том, что эго Трампа делает его уязвимым для манипуляций.