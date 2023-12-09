Международная группа ученых предложила еще один способ использования отходов полиэтилена (ПЭ) в качестве сырья для получения ценных химических веществ.

Огромное количество пластика, применяемого ныне человечеством в промышленности и в быту, в конце концов выбрасывается и оседает либо на свалках, либо загрязняет нашу среду обитания. Полиэтилен (PE) - это самый распространенный пластик в мире. Практически невозможно перечислить все сферы, в которых он находит свое применение. Упаковка разного рода, емкости для воды, жидкостей и сыпучих продуктов, предметы быта и интерьера и даже детали некоторых механизмов - всё это производится из полиэтилена. Соответственно, на долю РЕ приходится и наиболее значительная доля пластикового загрязнения.

В то же самое время

реклама «Пластиковые отходы — это огромный неиспользованный ресурс, который можно переработать и новые пластмассы и другие коммерческие продукты»,

— полагает профессор Университета Аделаиды Шичжан Цяо.

Группе ученых под его руководством удалось получить из отходов полиэтиленового пластика два ценных химических компонента: этилен и пропионовую кислоту.

«Мы переработали отходы полиэтиленового пластика в этилен и пропионовую кислоту с высокой селективностью , используя атомно-дисперсные металлические катализаторы»,

— сказал профессор Цяо.

Высокая селективность означает, что конечные продукты не требуют значительных усилий по их дальнейшему разделению. Действительно, этилен - это газ, а практически 99% жидкой фазы представляет собой пропионовая кислота.













Очень важным моментом является тот факт, что использованный метод фотокатализа предполагает протекание процесса переработки при комнатной температуре. А это означает отсутствие необходимости в использовании энергии, получаемой при сжигании ископаемого топлива и провоцирующей образование парниковых газов. Так в настоящее время переработка отходов полиэтилена происходит при температурах, превышающих 400°С, что приводит к получению продуктов сложного состава.

Продукты переработки, получающиеся в результате использования предложенного метода, весьма востребованы. Этилен является основным химическим сырьем, для получения полиэтилена, а пропионовая кислота пользуется большим спросом благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам.

Усилия этой команды ученых нацелены на решение, в первую очередь, наиболее острых экологических и энергетических проблем, и, тем самым, способствуют построению экономики замкнутого цикла, реализуя стратегию "превращения отходов в ценности".

«Наши фундаментальные исследования обеспечивают экологичное и устойчивое решение, позволяющее одновременно сократить пластиковое загрязнение и производить ценные химические вещества из отходов для экономики замкнутого цикла. Это вдохновит на рациональную разработку высокоэффективных фотокатализаторов для использования солнечной энергии и принесет пользу развитию технологии переработки отходов с использованием солнечной энергии»,

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— считает профессор Цяо.