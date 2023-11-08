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scvitaly
ЕС завершает заключение контракта с SpaceX на запуски Galileo
Кризис европейской пусковой индустрии продолжается

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Выступая на проходящем в испанской Севилье Европейском космическом саммите, Тьерри Бретон, комиссар по внутреннему рынку Европейской комиссии, заявил, что он «завершает обсуждения» по проведению двух запусков ракеты-носителя Falcon 9. Они ориентировочно запланированы на апрель и июль 2024 года. Каждая из ракет будет нести по два европейских навигационных спутника Galileo.

ЕС завершает сделку по запуску четырех спутников Galileo на двух РН Falcon 9 в 2024 году. Фото: ESA/P. Каррил

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Последним препятствием для заключения контракта являются переговоры по соглашению о безопасности для защиты чувствительных технологий на спутниках Galileo, ранее запускавшихся с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане, в тот период, когда эти спутники готовятся к запуску из США.

Дискуссии об использовании неевропейской ракеты, такой как, например, Falcon 9, для запуска этих спутников шли более года. Дело в том, что на сегодняшний день европейская ракетная отрасль оказалась в серьезном кризисе.  Vega C пока не летает после аварии в 2022 году. Ariane 5 вывели из эксплуатации, рассчитывая заменить его Ariane 6. Но того преследует череда задержек и переносов. От российских «Союзов», которые с некоторой натяжкой можно было бы считать европейскими, поскольку запускались они с космодрома Куру, Европа отказалась после начала специальной военной операции. Впрочем, какой-то особой срочности в запуске именно этих аппаратов пока нет. Спутники должны дополнить уже действующую группировку Galileo и послужат заменой в случае выхода из строя других аппаратов.

«На орбите у нас нет серьезных аномалий. У нас нет тенденций, указывающих на то, что запуск абсолютно срочен. Тем не менее, мы хотим продолжить развертывание», 

— заявил Франсиско-Хавьер Бенедикто Руис, директор по навигации ЕКА. 

Контракт предусматривает, что на эти два запуска Falcon 9 Европейской комиссии придется потратить 180 миллионов евро (192 миллиона долларов).

Ранее ЕКА уже заключило контракт с SpaceX на три запуска Falcon 9. В июле 2023 года состоялся пуск астрономической обсерватории «Евклид», и еще два старта предусмотрены 2024 году. Это будут астероидная миссия «Гера» и научный спутник Земли EarthCARE. 

Зависимость от иностранных компаний, в частности от SpaceX, при запуске европейских космических аппаратов, обусловленная проблемами с Ariane 6 и Vega C, стала источником смущения и разочарования для европейских чиновников. 

«Как институциональный клиент, я недоволен тем, что произошло. У нас был график, который обещали, но не соблюдали».

— заявил Бретон на одном из брифингов, имея в виду задержки запуска Ariane 6

Тем не менее, поддержка европейской пусковой индустрии продолжится. Во время Европейского космического саммита ЕКА были приняты соглашения, предполагающие гарантированную финансовую поддержку будущих партий ракет Ariane 6 и Vega C: до 340 миллионов евро в год для Ariane 6 и 21 миллион евро в год для Vega C. Это соглашение также включает в себя обязательство ЕКА заказывать,  как минимум, четыре запуска ракеты Ariane 6 и три  Vega C в год в интересах европейских государственных заказчиков.

Бретон считает, что когда европейские институты, включая национальные правительства, заказывают запуски, то предпочтение должно отдаваться европейским носителям.

«Это обязательное условие автономного доступа [Европы] в космос. Так мы обеспечим коммерческую жизнеспособность наших ракет-носителей».

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#космос #spacex #ракета-носитель #falcon 9 #spacex falcon 9 #ека #falcon heavy
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