Курс доллара может снизиться до 75 рублей, но в целом рубль будет ослабевать — власти заинтересованы в поддержании высоких бюджетных поступлений.

На фоне укрепления рубля курс доллара может временно опуститься в диапазон 75–76 рублей, однако в долгосрочной перспективе вероятно ослабление национальной валюты. Об этом сообщил Владимир Чернов, аналитик компании Freedom Finance Global.

По его словам, сильный рубль негативно сказывается на торговом балансе страны. Основная причина — снижение мировых цен на нефть и другие экспортные товары, а также укрепление рубля, из-за чего поступления от экспорта в рублёвом эквиваленте становятся ниже. Это делает российскую продукцию менее конкурентоспособной на внешних рынках и сокращает доходы бюджета.

Эксперт полагает, что если сырьевые котировки сохранятся на текущем уровне или продолжат падать, а экспортёры сократят продажу валютной выручки, курс доллара уже летом может достичь 86–88 рублей, а к концу года — 90–95 рублей. Такой прогноз соответствует и ориентиру, заложенному в федеральный бюджет: в нём стоимость доллара на 2025 год оценивалась на уровне 96,5 рубля.

«Государству выгоден более слабый рубль — это увеличивает рублёвые поступления от экспорта и сокращает бюджетный дефицит. При необходимости власти могут скорректировать параметры бюджетного правила или повлиять на курс через регуляторные механизмы», — отметил аналитик.

Тем не менее, допускается и альтернативный сценарий: при деэскалации геополитической напряжённости и смягчении санкций доллар может ненадолго опуститься ниже 76 рублей. Однако, по мнению специалиста, такая динамика будет кратковременной, а тренд на ослабление рубля сохранится.