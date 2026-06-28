Компания Alawar объявила о скором выходе атмосферного хоррор-симулятора Security 51

Игрокам предстоит стать рядовым сотрудником службы безопасности на строго засекреченном объекте в глубинах Зоны 51. Основная задача заключается в контроле доступа на территорию базы: пропускать только тех посетителей, которые обладают необходимыми разрешениями.

Игровой процесс во многом вдохновлен Papers, Please и атмосферой паранойи, характерной для вселенной SCP. Сотруднику контрольно-пропускного пункта необходимо внимательно проверять документы прибывающих людей и следить за каждым, кто входит на объект или покидает его.

Изображение: Alawar

Изображение: Alawar

Изображение: Alawar

Изображение: Alawar

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Инструкции на посту регулярно меняются. Игроку предстоит искать скрытые аномалии во внешности посетителей и в их документах. Со временем даже самые понятные правила начинают вызывать сомнения в своей достоверности.

Постепенно игра заставляет относиться с подозрением практически к каждому посетителю. Решение о пропуске или задержании человека придётся принимать самостоятельно, опираясь на собственные наблюдения. Визуальный стиль и звуковое сопровождение поддерживают напряженную атмосферу на протяжении всего прохождения.

Релиз Security 51 запланирован на 27 июля. Игру уже можно добавить в список желаний в Steam.