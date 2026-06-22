Funcom объявила о проведении закрытого бета-тестирования Dune Awakening на PlayStation 5. Регистрация уже открыта, а тестирование пройдет с 25 по 29 июня

Компания планирует проверить техническую сторону игры на консоли с новыми улучшениями. В рамках теста будут оценены обновленная схема управления, боевая система и развитие персонажа. Отдельно отмечается, что участникам теста придется подписать соглашение о неразглашении, поэтому публиковать подробности о содержимом беты будет нельзя.

Изображение: Funcom

Релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на сентябрь 2026 года. Однопользовательский режим, анонсированный ранее, в этот тест не войдет.

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Для игроков ПК по случаю первой годовщины проекта организованы розыгрыши призов, которые продлятся месяц. Разработчики приглашают к участию как новых, так и опытных игроков, чтобы собрать отзывы и улучшить игру перед релизом.