Издатель tinyBuild и студия Scythe Studios объявили дату релиза кооперативной хоррор-игры Happy’s Humble Burgatory

Игра рассчитана на одного-четырёх участников, которым предстоит пройти совместное приключение – работа в фаст-фуде с элементами хоррора. По сюжету герои становятся частью эксперимента корпорации «Парагон». Они готовят бургеры, обслуживают клиентов и выполняют план продаж, но каждая смена превращается в кошмар. На персонажей начинает охотиться таинственный Asset Joy, и игрокам нужно успеть сбежать, забрав заработанные деньги.

Изображение: Scythe Studios

В Happy’s Humble Burgatory реализованы динамические эффекты, реагирующие на голос игроков через микрофон. Кроме того, предусмотрено более 35 модификаторов, которые меняют условия прохождения при каждом запуске, делая каждую смену уникальной.

Изображение: Scythe Studios

Изображение: Scythe Studios

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Happy’s Humble Burgatory обещает объединить абсурдный юмор, тревожную атмосферу и хаос кооперативного выживания. Разработчики называют игру «самым вкусным кошмаром» для тех, кто готов испытать ужасы корпоративной кухни.

Проект, развивающий идеи Happy’s Humble Burger Farm, выйдет в Steam 16 июля 2026 года на ПК.