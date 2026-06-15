Действие дополнения развернётся в городе, которого не должно существовать. Игроков ждут 20–30 часов геймплея в Железном лесу и на территории Чернобыльской АЭС. В трейлере представлены персонажи Мавка и Зулу — последний страдает от проблем с контролем гнева, но держит эмоции под контролем.
Изображение: GSC Game World
В Cost of Hope покажут конфликт между фракциями «Долг» и «Свобода». Сюжет нелинейный: чтобы полностью раскрыть все детали истории, потребуется несколько прохождений.
Публикация трейлера стала первым крупным обновлением информации о проекте за последние месяцы. Релиз DLC запланирован на лето 2026 года (вероятно, конец августа).