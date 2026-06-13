Разработчики из Pearl Abyss выпустили обновление 1.11 для Crimson Desert. Теперь игроки могут зарегистрировать до 100 питомцев, в лагере одновременно может находиться до 50 животных.

Ранее лимит на количество питомцев составлял 30, многие игроки считали это количество недостаточным. Новые виды питомцев, включая ежей и кроликов, появились в игре после патча 1.09. Питомцы могут сопровождать игроков в бою и собирать добычу с поверженных противников. В обновлении появился отдельный маркер на карте для детёнышей виверн.

Изображение: Pearl Abyss

В патче 1.11 также улучшили мини-игру в пинбол: снизили её сложность, шарик стал тяжелее, исправили баги с проходом через стены и позиции пинов. NPC Damiane и Oongka теперь могут использовать минеральный бур и цепную пику. Также исправлены проблемы с локализацией.

реклама

Crimson Desert вышла 19 марта 2026 года и получила положительные отзывы за боевую систему и масштаб. Тираж игры достиг шести миллионов копий. Студия планирует поддерживать свой хит и недавно анонсировала скорый выпуск полноценного дополнения.