Компания Crystal Dynamics официально объявила дату выхода ремейка Tomb Raider: Legacy of Atlantis – 12 февраля 2027 года. Проект будет доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2

Ремейк воспроизводит сюжет первой части серии 1996 года, ставшей основоположницей жанра приключенческих игр. Разработчики полностью переработали модели персонажей и окружение, создав игру на Unreal Engine 5.

Изображение: Crystal Dynamics

Изображение: Crystal Dynamics

Изображение: Crystal Dynamics

Игроки снова отправятся в путешествие по знакомым локациям: перуанские долины, греческие руины и египетские пустыни. Маршрут завершается на мифическом острове в Средиземном море. Разработчики изменили структуру прохождения, сделав её менее линейной по сравнению с оригиналом. Если раньше уровни представляли собой последовательную цепь комнат, то теперь локации дают свободу в выборе пути и исследовании мира. Трейлер подтвердил наличие в игре знаменитого тираннозавра.

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Изначально релиз планировали на 2026 год, но сроки были сдвинуты для финальной доработки проекта. Издатель отмечает, что ремейк станет первой новой игрой серии за восемь лет. В разработке уже находится следующая часть основной линейки Tomb Raider: Catalyst. Действие сиквела развернется на территории Северной Индии.