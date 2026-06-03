Студия Paramount опубликовала трейлер «Очень страшное кино 6» (Scary Movie 6). Картина станет продолжением культовой франшизы, начавшейся в 2000 году

Сюжет комедии пародирует современные фильмы ужасов, включая недавний «Крик 7» (Scream 7). Основная четвёрка героев вновь оказывается на мушке убийцы. Создатели обещают высмеять современные тенденции в жанре ужасов: перезагрузки (перезапуск франшизы с чистого листа), ремейки, сиквелы, приквелы, спин-оффы и так называемые «финальные главы», которые абсолютно не являются окончательными.

Изображение: Paramount

В новом фильме вернётся основная четвёрка актёров — Марлон Уэйанс, Шон Уэйанс, Анна Фарис и Реджина Холл. Вместе с ними в фильме снимаются Джон Абрахамс, Локлин Манро, Дэйв Шеридан и многие другие. Режиссёром выступил Майкл Тиддес, известный по работам над фильмами «Дом с предсказаниями» и «Пятьдесят оттенков чёрного».

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Сценаристами стали Рик Альварес, Кинен Айвори Уэйанс, Марлон Уэйанс и Шон Уэйанс. Продюсерами выступили Нил Х. Мориц и Рик Альварес.

Премьера запланирована на 5 июня 2026 года.