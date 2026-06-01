Разработчик-одиночка из Перу, 2ndPlayerGames, совместно с издателем Deck13 анонсировал ролевую игру Full Circle. Это новая инди-JRPG в формате 2.5HD, вдохновленная играми эпохи PlayStation 1

Действие Full Circle разворачивается после глобальной катастрофы. По планете бродят мутировавшие чудовища, а человечество укрылось в летающих городах. Но настал момент вернуться на поверхность. Молодых героев растили с одной целью выжить в дикой природе и спасти последнее убежище людей. За пределами стен отряд встречает враждующие поселения, выживших и тайны, к которым их не готовили, и привычный мир рушится.

Команда формируется из четырех активных и четырех запасных бойцов. Игрок комбинирует снаряжение, синергию и уникальные навыки под собственный стиль игры. Можно приручать существ, собирать технику и выполнять скрытые задания в постапокалиптическом мире.

Автор проекта вырос на классике вроде Lunar, Breath of Fire, ранних Final Fantasy и Legend of Dragoon. Full Circle сочетает элементы золотой эры жанра с современной пиксельной графикой 2.5HD. Игра обладает плавным управлением и актуальными механиками. Разработчик хочет вернуть лучшие черты старых JRPG, частично утраченные за годы, и дополнить их решениями, которые в прошлом были невозможны.

Дата выхода пока не раскрывается, но страница игры уже открыта в Steam, и пользователи могут добавить ее в список желаемого. Демоверсия появится на Gamescom 2026.