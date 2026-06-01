Кинокомпания Vertical Entertainment представила трейлер криминального триллера «Прочь» (The Get Out) с Расселом Кроу (Russell Crowe) в главной роли

В основу сюжета боевика лёг роман Томаса Перри (Thomas Perry) «Стрип» (Strip). Режиссёром выступил Деррик Борте (Derrick Borte), который ранее уже работал с Расселом Кроу над триллером «Неуравновешенный» (Unhinged), а сценарий написали Борте (Borte) и Дэниел Форте (Daniel Forte). В фильме также снимались Люк Эванс (Luke Evans), Тереза Палмер (Theresa Palmer), Нина Добрев (Nina Dobrev) и Аарон Пол (Aaron Paul).

По сюжету владелец ночного клуба в исполнении Кроу собирается оставить криминальное прошлое и уйти на покой вместе со своей девушкой. Однако вооруженные грабители в масках втягивают его в опасную игру, а на горизонте появляется загадочный покупатель бизнеса. Герою предстоит найти выход из лабиринта обмана и насилия, где побег кажется почти невозможным.

Изображение: Vertical Entertainment

реклама

Для Кроу, известного по ролям в крупнобюджетных голливудских проектах вроде «Гладиатора», «Человека Земли» и «Короля Артура», участие в «Прочь» продолжает тренд последних лет. Актёр все чаще снимается в остросюжетных лентах независимых студий, привлекая внимание зрителей своим именем.

Премьера картины в ограниченном прокате состоится 26 июня, а 30 июня фильм станет доступен на цифровых платформах.