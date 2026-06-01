31 мая 2026 года инди-студия SWAGamesDev представила бесплатную демоверсию Blast Beam Bang в Steam. Аренный roguelite-шутер объединяет динамичные перестрелки с выживанием против массированных атак роботов

Механика игры основана на выживании в волнах врагов. Создатели вдохновлялись Vampire Survivors, но в отличие от многих аналогов Blast Beam Bang требует прямого участия игрока в бою. Автоматическая стрельба отсутствует, нужно самостоятельно прицеливаться и использовать способности в нужный момент. Такой подход делает геймплей более быстрым и насыщенным.

Система развития персонажа занимает важное место в игре. В каждом забеге можно улучшать сборку, выбирая перки и модификации оружия. Эксперименты с комбинациями навыков позволяют находить эффективные тактики против усиливающихся врагов.

Изображение: SWAGamesDev

Демоверсия даёт возможность оценить текущее состояние проекта. Разработчик заявил, что хотел сохранить драйв игр в жанре выживания и расширить свободу действий игрока, объединив привычные системы прокачки с более активным боем и визуально яркими эффектами.

Новинка нацелена на любителей высокого темпа сражений. Вид сверху и масштабные взрывы создают хаотичную атмосферу боя. Игроки, которые любят настраивать персонажа под свой стиль, найдут здесь много интересного.

Полная версия игры выйдет в июле 2026 года.