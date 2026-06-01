Разработчики интерактивного проекта покажут новый видеоролик, посвящённый приключениям компьютерщицы-гота

Трейлер раскроет подробности о главной героине Эми, которая работает в компьютерном сервисе небольшого городка и сталкивается с чередой загадочных смертей. По сюжету девушка ремонтирует старые ПК клиентов, изучает электронную почту и форумы в стиле 1990-х. В процессе она натыкается на личные тайны жителей и признаки надвигающейся угрозы.

Игра строится вокруг взаимодействия с ретро-интерфейсами. Игроки читают чаты в стиле ICQ, копаются в чужой переписке и собирают улики по частям. Одна из ключевых механик связана с головоломками на основе нонограмм. После решения они превращаются в цифровые вирусы с гротескным оформлением.

Визуально проект опирается на эстетику FMV-игр и музыку в стиле индастриал. Атмосфера игры переносит в эпоху старых операционных систем, где каждый клик по мышке может приблизить к разгадке или новой опасности. Судя по первым кадрам, создатели намеренно смешивают уютную ностальгию с психологическим напряжением.

Церемония Horror Game Awards начнется в 19:00 по британскому летнему времени. Организаторы обещают насыщенную программу анонсов в жанрах хоррора и мистики. Murder Meet Cute заявлена как один из самых необычных участников вечера.