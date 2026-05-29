Студия Nine Rocks Games выпустила второе крупное обновление для охотничьего симулятора в раннем доступе. В игру добавили африканское угодье площадью 100 квадратных километров

Новое охотничье угодье включает в себя несколько биомов. Игроки смогут исследовать высокогорья, лесные массивы, открытые луга, болотистые зоны и засушливые территории. На территории заповедника найдут древние каменные руины, отдалённые поселения, смотровые башни и наскальные рисунки. Разработчики создали ландшафт с учётом разнообразия африканской флоры и фауны.

Изображение: Nine Rocks Games

Второе обновление раннего доступа добавляет в игру 12 новых видов животных. Команда переработала модели: самцы и самки теперь различаются внешне в соответствии с биологическими особенностями каждого вида. Изменение направлено на повышение достоверности симуляции охоты.

Way of the Hunter 2 находится в раннем доступе на ПК, полноценный релиз для PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на выход версии 1.0. Обновление бесплатно для всех владельцев игры.