Мероприятия пройдут с 1 по 9 июня. Игроки получат доступ к подаркам и двум возвращающимся событиям

Компания поделилась деталями в корпоративном блоге. В честь годовщины игроки смогут получить 5 бесплатных косметических предметов для оружия во внутриигровом магазине, ежедневно забирая новые награды, среди которых декоративные варианты меча, щита, кинжала, двуручного топора и глефы. Первая награда станет доступна 1 июня, а чтобы забрать все подарки, потребуется войти в игру до окончания акции 9 июня.

В игру вернутся события «Марш гоблинов» и «Благословение матери». Первое увеличивает шанс появления гоблинов с сокровищами и открывает доску репутации с наградами за их уничтожение. Второе повышает получаемый опыт за все действия, помогая быстрее развивать персонажей.

Diablo IV вышла 5 июня 2023 года. За это время игра претерпела значительные изменения: она получила 2 крупных дополнения и прошла 13 сезонов с изменениями баланса и механик.

Релиз дополнения Vessel of Hatred в конце апреля привёл к резкому росту числа возвращающихся игроков и празднование годовщины станет для них ещё одним поводом вернуться в Санктуарий.