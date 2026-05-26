В сети появился дебютный тизер перезапуска культового проекта «Спасатели Малибу» (Baywatch), ролик опубликовал Стивен Амелл (Stephen Amell). Премьера намечена на сезон 2026–2027 годов

Легендарной франшизе уже почти 40 лет, сериал прославился в 90‑х благодаря эпической команде спасателей в красных купальниках на калифорнийских пляжах.

Новое шоу станет прямым продолжением оригинального сериала, в который Стивен Амелл исполнит роль Хоби Бьюкенена, взрослого сына персонажа Дэвида Хассельхоффа (David Hasselhoff) Митча Бьюкенена. Действие развернётся в Лос-Анджелесе, где Хоби продолжит дело отца вместе со своей дочерью по имени Чарли, которую сыграет Джессика Белкин (Jessica Belkin). Зритель увидит реалистичные спасательные операции на пляжах Лос‑Анджелеса.

Изображение: Fox

В сериал вернутся некоторые актеры из оригинальной версии. Среди них Дэвид Чокачи (David Chokachi) и Эрика Элениак (Erika Eleniak).

Первый сезон из 12 эпизодов планирует премьеру в сезоне 2026–2027 годов. Фанаты франшизы ожидают новый проект с нетерпением. Последний раз сериал выходил на экраны около десяти лет назад.