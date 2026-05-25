Издатель Alawar сообщил о старте тестирования «Security 51». Игрокам предлагают сыграть за охранника секретного объекта

«Security 51» — атмосферный симулятор с элементами хоррора, действие которого разворачивается в глубинах Зоны 51. Игроку предстоит работать на контрольно-пропускном пункте подземного бункера, откуда лифт уходит на неизвестные подземные уровни с лабораториями, зонами аномалий и безымянными объектами.

Изображение: Alawar

Вдохновение разработчики черпали из инди-игры «Papers, Please» и атмосферы вселенной SCP. Каждая смена начинается с рутинной задачи: нужно просканировать сотрудников, проверить их допуски и решить, кто получит доступ к лифту. При этом некоторые посетители ни в коем случае не должны покинуть объект. Игрокам доступны процедуры карантина и право на собственное суждение, позволяющее решить, был ли сотрудник небрежен, скомпрометирован или вовсе перестал быть человеком.

Разработчики обещают напряженное сочетание бюрократии, паранойи, инопланетян, аномалий и нарастающего чувства неопределенности.