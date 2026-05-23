Inthenews
Вышла демоверсия аркадной гоночной игры «Screamer» от Milestone
Итальянский разработчик Milestone выпустил бесплатную демоверсию аниме‑антиутопической гонки Screamer. Версия доступна владельцам консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также пользователям ПК через сервисы Steam и Epic Games Store
Игра сочетает аркадные гонки с элементами боевого экшена. Действие разворачивается в антиутопическом мире с визуальным стилем, близким к аниме. В создании проекта участвовали международные партнёры, в том числе японская студия Polygon Pictures и актер Трой Бейкер.

                                                                    Изображение: Milestone

Демоверсия предлагает пройти первые 6 глав подпольного турнира по уличным гонкам. В начале доступны трасса Downtown Run и команда Green Reapers. По мере прохождения турнира игроки разблокируют персонажа Лавиния из команды Jupiter Stormers, а также две дополнительные трассы — The Port и Stadium Olympus. Действие происходит в городе Нео‑Рей, одном из четырёх локаций, включённых в полную версию игры.

В игру вошли два игровых режима: «Гонки» и командные заезды. Оба поддерживают локальный разделенный экран. В режиме «Гонки» игроки могут настраивать параметры заезда. В командных заездах результат зависит не только от финишной позиции, но и от количества выбитых соперников. Онлайн‑соревнования с рейтинговой системой стартуют 18 июня на всех платформах, где доступна полная версия игры.

#milestone #screamer #аркадной гоночной игры
Источник: gamingshogun.com
