King Art Games официально объявила сроки мировой премьеры новой части популярной игровой франшизы во вселенной Warhammer 40000

Официальное объявление даты вышло в рамках онлайн-презентации Warhammer Skulls.

Пользователи, выбравшие расширенное издание Commander Edition, получат доступ к стратегии на 3 дня раньше — 14 сентября. Пакет включает базовую версию игры и набор дополнительного контента.

Изображение: King Art Games

реклама

В состав комплекта войдут сюжетный пролог о подразделении Кровавых Воронов и крупное расширение для кампании. Пролог посвящён возвращению отряда на планету Аурелия, где игрокам предстоит участвовать в боевых действиях за судьбу ордена, находя древние реликвии. Дополнение добавит новую фракцию, новые типы командиров и контент для режима «Крестовый поход».

Запланирован цикл бесплатных обновлений с новыми режимами, картами и редактором миссий, который позволит сообществу создавать собственные сражения и делиться контентом.

Стоимость изданий пока не раскрывается. Доступен предзаказ со скидкой.