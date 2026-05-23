Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Новая часть Warhammer 40000: Dawn of War 4 выйдет 17 сентября 2026
King Art Games официально объявила сроки мировой премьеры новой части популярной игровой франшизы во вселенной Warhammer 40000
реклама

Официальное объявление даты вышло в рамках онлайн-презентации Warhammer Skulls.

Пользователи, выбравшие расширенное издание Commander Edition, получат доступ к стратегии на 3 дня раньше — 14 сентября. Пакет включает базовую версию игры и набор дополнительного контента.

                                                              Изображение: King Art Games

реклама

В состав комплекта войдут сюжетный пролог о подразделении Кровавых Воронов и крупное расширение для кампании. Пролог посвящён возвращению отряда на планету Аурелия, где игрокам предстоит участвовать в боевых действиях за судьбу ордена, находя древние реликвии. Дополнение добавит новую фракцию, новые типы командиров и контент для режима «Крестовый поход».

Запланирован цикл бесплатных обновлений с новыми режимами, картами и редактором миссий, который позволит сообществу создавать собственные сражения и делиться контентом.

Стоимость изданий пока не раскрывается. Доступен предзаказ со скидкой.

реклама
#warhammer 40000 #king art games #dawn of war 4
Источник: pcgamer.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
LIAN LI представила СЖО HydroShift II OLED Curved 360 с изогнутым моторизированным дисплеем
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega
Телескоп JWST обнаружил гигантскую планету с температурой, близкой к земной

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter