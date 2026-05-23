Официальное объявление даты вышло в рамках онлайн-презентации Warhammer Skulls.
Пользователи, выбравшие расширенное издание Commander Edition, получат доступ к стратегии на 3 дня раньше — 14 сентября. Пакет включает базовую версию игры и набор дополнительного контента.
В состав комплекта войдут сюжетный пролог о подразделении Кровавых Воронов и крупное расширение для кампании. Пролог посвящён возвращению отряда на планету Аурелия, где игрокам предстоит участвовать в боевых действиях за судьбу ордена, находя древние реликвии. Дополнение добавит новую фракцию, новые типы командиров и контент для режима «Крестовый поход».
Запланирован цикл бесплатных обновлений с новыми режимами, картами и редактором миссий, который позволит сообществу создавать собственные сражения и делиться контентом.
Стоимость изданий пока не раскрывается. Доступен предзаказ со скидкой.