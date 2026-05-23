Студия Bungie сообщила о завершении активной поддержки Destiny 2 и отказе от выпуска дополнений после почти девяти лет существования игры

В официальном заявлении компания уточнила, что прекращает разработку новых частей франшизы. Последнее крупное обновление для игры выйдет 9 июня 2026 года. После его выхода создание нового контента будет остановлено. При этом серверы продолжат работу, хотя поддержкой проекта займётся значительно сокращенная команда.

Destiny 2 вышла в сентябре 2017 года и стала одной из культовых сервисных игр игровой индустрии. За почти 9 лет Bungie выпустила 6 основных сюжетных дополнений, а также более 20 сезонных событий и регулярные обновления баланса.

Инсайдеры из студии на условиях анонимности сообщили о последствиях решения для компании. Они утверждают, что Bungie отказалась от планов по созданию Destiny 3, а у части разработчиков после завершения поддержки не осталось новых внутренних проектов.

Sony приобрела Bungie летом 2022 года за 3,6 миллиарда долларов. После сделки в студии прошли несколько волн сокращений, а часть проектов была закрыта. В настоящее время компания работает над шутером Marathon, который имеет высокий приоритет для руководства Sony.