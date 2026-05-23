Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Эпоха Destiny 2 завершается: Bungie прекращает поддержку игры после 9 лет
Студия Bungie сообщила о завершении активной поддержки Destiny 2 и отказе от выпуска дополнений после почти девяти лет существования игры
реклама

В официальном заявлении компания уточнила, что прекращает разработку новых частей франшизы. Последнее крупное обновление для игры выйдет 9 июня 2026 года. После его выхода создание нового контента будет остановлено. При этом серверы продолжат работу, хотя поддержкой проекта займётся значительно сокращенная команда.

                                                                 Изображение: Bungie

Destiny 2 вышла в сентябре 2017 года и стала одной из культовых сервисных игр игровой индустрии. За почти 9 лет Bungie выпустила 6 основных сюжетных дополнений, а также более 20 сезонных событий и регулярные обновления баланса.

                                                                     Изображение: Bungie

реклама

Инсайдеры из студии на условиях анонимности сообщили о последствиях решения для компании. Они утверждают, что Bungie отказалась от планов по созданию Destiny 3, а у части разработчиков после завершения поддержки не осталось новых внутренних проектов.

Sony приобрела Bungie летом 2022 года за 3,6 миллиарда долларов. После сделки в студии прошли несколько волн сокращений, а часть проектов была закрыта. В настоящее время компания работает над шутером Marathon, который имеет высокий приоритет для руководства Sony.

реклама
#sony #bungie #destiny 2
Источник: gamerant.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter