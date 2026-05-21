Outward 2 выйдет в раннем доступе 7 июля на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). Закрытое бета-тестирование начнется 26 мая. Разработчики раскрыли подробности о мире Аурай, переработанной боевой системе и кооперативе для двух игроков

Глава студии Гийом Буше Видаль (Guillaume Boucher Vidal) заявил, что авторы расширят идеи первой части и переработают основные механики. Разработчики уделили внимание прокачке персонажа, сюжету, наполнению мира и обновлённой боевой системе.

События Outward 2 разворачиваются в мире Аурай. Игрокам придётся выживать в суровых условиях и самостоятельно готовиться к опасным вылазкам. Главный герой не обладает особыми способностями, его успех зависит только от подготовки, тактики и изучения окружения.

В игре появятся четыре крупных региона с сезонными изменениями и уникальными природными условиями. На стиль прохождения будут влиять оружие, тип брони и система тренировок навыков. Для изучения новых приемов игрокам потребуется искать наставников в разных частях мира.

Разработчики сообщили о расширении магической системы и переработке сражений. В игре добавят новые комбинации оружия, плавные анимации и больше тактических возможностей. Отдельное внимание уделено управлению инвентарем. Игроки смогут перевозить вещи при помощи вьючного животного, которое также может оказаться под угрозой во время путешествий.

В проекте будет доступен сетевой кооператив и режим разделенного экрана для двух игроков.