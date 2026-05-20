Inthenews
Джоди Уиттакер назвала новый сериал BBC «Дорогая Англия» о футболе «самой английской историей»
Новая спортивная драма BBC «Dear England» стартует в воскресенье, 24 мая, в 21:00 на BBC One и iPlayer. Это экранизация пьесы Джеймса Грэма (James Graham) о бывшем главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте (Gareth Southgate) и мужской сборной Англии по футболу

Роль Саутгейта исполнил Джозеф Файнс (Joseph Fiennes), а Джоди Уиттакер (Jodie Whittaker) сыграла Пиппу Грейндж, спортивного психолога национальной команды. По словам актрисы, именно возможность свободно интерпретировать образ своей героини сделала работу над ролью особенно интересной.


                                                                       Изображение: BBC

Уиттакер назвала «Dear England» «самой английской историей», отметив, что сериал не выглядит «голливудским» и, по её мнению, точно передает дух английского футбола. Она подчеркнула, что проект говорит не только о победах и поражениях, но и о командной работе, поддержке и психическом благополучии спортсменов.


                                                                           Изображение: BBC

В официальном синопсисе BBC сериал описывается как история тренера, который приходит в сборную Англии в момент, когда команде нужно пересмотреть не только игру, но и отношение к себе. На тот момент у Англии была худшая в мире статистика по пенальти, и Саутгейт пытается изменить не только тактику, но и культуру команды. 

#футбол #bbc #dear england #дорогая англия
Источник: digitalspy.com
