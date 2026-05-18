Студия Re-Logic опубликовала данные о продажах Terraria в честь 15-летия проекта

16 мая 2D-игра Terraria в жанре выживания и крафтинга отметила 15-летие, её мировые продажи превысили 70 миллионов копий

Наибольшая часть продаж пришлась на ПК, в Steam реализовали 39,6 миллиона копий, еще 10,7 миллиона продали на консолях, а мобильные версии разошлись тиражом 19,7 миллиона экземпляров. В студии сообщили, что ежедневно в Terraria на ПК заходят около 461 тысячи пользователей, среднее время в игре превышает 101 час.

Изображение: Re-Logic

Разработчики отдельно отметили активность сообщества моддеров. Инструмент tModLoader с открытым исходным кодом, предназначенный для создания пользовательских модификаций, скачали более 12 миллионов раз. Каждый день игру с модами запускают около 237 тысяч человек.

Изображение: Re-Logic

По объёму продаж Terraria обошла ряд крупных проектов игровой индустрии. Среди них The Witcher 3: Wild Hunt, Animal Crossing: New Horizons и Pokémon Red and Blue. При этом игра всё ещё уступает по популярности Minecraft.

В студии поделились информацией о будущих обновлениях. В ближайшее время для Terraria готовят патч 1.4.6 с поддержкой кроссплатформенной игры. Кроме того, разработчики анонсировали коллекционное физическое издание и книгу Terraria Design Works, созданную совместно с Lost In Cult. Предзаказы на книгу откроются 28 мая.