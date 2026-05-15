Новый сезон Shattered Seas для Skull and Bones добавит в игру крупные корабли, новые механики усиления и дополнительные уровни сложности

Компания Ubisoft раскрыла детали третьего сезона Shattered Seas для Skull and Bones. Главным нововведением сезона станет галеон — новый класс кораблей. Его описывают как тяжелое боевое судно с расширенными возможностями для морских сражений. Разработчики делают ставку более гибкую настройку кораблей, которые теперь становятся центральной частью игрового прогресса.

Изображение: Ubisoft

В обновлении появятся системы мифического вознесения (Mythic Ascension) и мифической перековки (Mythic Reforge). С их помощью игроки смогут усиливать корабли и перенастраивать их характеристики за счёт дополнительных модулей и эффектов. Ubisoft пока не раскрыла все детали этих систем, но подчёркивает, что они расширяют возможности прогрессии для опытных игроков.

Также в игре появятся сезонные бонусы и отдельное дерево мастерства (Seasonal Mastery Tree). Система позволит открывать новые специализации и получать дополнительные преимущества по мере прохождения сезона. Подобный подход используется во многих современных сервисных играх с регулярными обновлениями контента. Ещё одной частью обновления станут два новых уровня сложности (World Tiers). Они предназначены для игроков высокого уровня и должны сделать морские сражения более напряжёнными.

Сезон Shattered Seas выходит на фоне попыток Ubisoft укрепить позиции игры после неоднозначного запуска и длительного периода критики со стороны сообщества. Разработчики рассчитывают, что новая система развития сможет удерживать интерес аудитории в течение долгого времени.