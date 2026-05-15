Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Ubisoft представила крупное обновление «Skull and Bones» с акцентом на развитие флота
Новый сезон Shattered Seas для Skull and Bones добавит в игру крупные корабли, новые механики усиления и дополнительные уровни сложности

Компания Ubisoft раскрыла детали третьего сезона Shattered Seas для Skull and Bones. Главным нововведением сезона станет галеон — новый класс кораблей. Его описывают как тяжелое боевое судно с расширенными возможностями для морских сражений. Разработчики делают ставку более гибкую настройку кораблей, которые теперь становятся центральной частью игрового прогресса.

                                                                      Изображение: Ubisoft 

В обновлении появятся системы мифического вознесения (Mythic Ascension) и мифической перековки (Mythic Reforge). С их помощью игроки смогут усиливать корабли и перенастраивать их характеристики за счёт дополнительных модулей и эффектов. Ubisoft пока не раскрыла все детали этих систем, но подчёркивает, что они расширяют возможности прогрессии для опытных игроков. 

                                                                       Изображение: Ubisoft 

                                                                        Изображение: Ubisoft 

Также в игре появятся сезонные бонусы и отдельное дерево мастерства (Seasonal Mastery Tree). Система позволит открывать новые специализации и получать дополнительные преимущества по мере прохождения сезона. Подобный подход используется во многих современных сервисных играх с регулярными обновлениями контента. Ещё одной частью обновления станут два новых уровня сложности (World Tiers). Они предназначены для игроков высокого уровня и должны сделать морские сражения более напряжёнными.

Сезон Shattered Seas выходит на фоне попыток Ubisoft укрепить позиции игры после неоднозначного запуска и длительного периода критики со стороны сообщества. Разработчики рассчитывают, что новая система развития сможет удерживать интерес аудитории в течение долгого времени.

#ubisoft #skull and bones #shattered seas
Источник: news.ubisoft.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устаревший Ту-214 находит нового заказчика и остаётся единственным вариантом на ближайшие пять лет
Российский автопром отправил тысячи машин разных категорий на Кубу
Атмосферный гидравлический скачок на Венере поднял кислотные облака на высоту 50 км
Carscoops: редкий Ferrari 812 за $2,5 млн на трассе в Малибу столкнулся с кабриолетом Mercedes
Региональный оппонент Китая успешно протестировал гиперзвуковой двигатель в течение 1200 секунд
В России в 8 раз сократился импорт автомобилей с двигателями мощностью более 160 л. с.
«Росатом» построит в Татарстане завод по производству углеродного волокна
Lenovo анонсировала рабочую станцию ThinkStation P4 на базе AMD Ryzen PRO 9000 и NVIDIA RTX PRO 6000
Покупка квартир в России потеряла привлекательность как вложение
В Замбии обнаружены первые признаки нового тектонического разлома Африки
Steam Controller издаёт «крик Вильгельма» при падении
ФБР США удалённо перезагрузило роутеры в разных странах из-за массового взлома
В Сахаре ученые обнаружили 280 круглых каменных погребальных сооружений возрастом 5–6 тысяч лет
Авторы Subnautica 2 подтвердили утечку игры и посоветовали её не запускать
Мощное извержение подводного вулкана в Тихом океане дало подсказку по очистке атмосферы Земли
В Карелии испытают новую линейку лесных машин «Лесник-2» от КАМАЗа
Origin Code показала память DDR5-6200 с жидкостным охлаждением и встроенным ЖК-экраном
Гиперкар AMG One проехал 185 км — первое техническое обслуживание обошлось в $44100
85‑дюймовый TCL X11L SQD в тестах показал яркость почти 11 000 нит и превысил стандарты HDR10
AMD подтверждает поддержку FSR 4.1 для RX 7000 через несколько недель и на RX 6000 в 2027 году

Популярные статьи

Почему PlayStation 6 станет главным двигателем игровой индустрии в ближайшее десятилетие
«Повелитель пустыни»: исторический фильм, который мог бы стать хорошим (субъективное мнение)
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Установка игры «2048» на Linux и FreeBSD и тестирование в экстремальных условиях
Почему Nintendo Switch 2 может стать золотым стандартом для современной игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter