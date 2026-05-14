Итальянская компания Leone Film Group начала работу над картиной о процессе создания легендарной криминальной драмы режиссёра Серджо Леоне (Sergio Leone)

Зрители увидят биографический фильм о создании культовой ленты 1984 года. Проект сосредоточится на многолетних попытках режиссёра воплотить в жизнь свою творческую мечту. Съёмки пройдут в Риме, Нью‑Йорке, Лос‑Анджелесе, Париже и Каннах.

Изображение: Warner Bros.

Оригинальная картина считается вершиной творчества постановщика. Путь «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America) на экран оказался долгим. Основой послужил полуавтобиографический роман бывшего гангстера Гарри Грея. Леоне создал четырехчасовую эпопею, которую студия значительно сократила для американского проката. Позже восстановленная версия закрепила за картиной статус классики, часто упоминаемой в одном ряду с такими работами, как «Славные парни» (Goodfellas), «Лицо со шрамом» (Scarface) и «Крёстный отец» (The Godfather).

Сегодня лента считается эталоном гангстерского кино. Популярность произведения возросла благодаря стриминговым платформам, которые позволили новым поколениям оценить масштабную работу Леоне. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 86%. Критики называют её визуально потрясающим, стилистически смелым и эмоционально захватывающим произведением.

Предстоящий фильм отразит детали работы автора над проектом, длившимся примерно пятнадцать лет. Дата премьеры новой киноленты пока остаётся неизвестной.