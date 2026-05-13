Компания THQ Nordic выпустила новый дневник разработчиков экономической и политической стратегии The Guild – Europa 1410, в котором рассказала о средневековых городах и их влиянии на развитие династии и экономики.

Студия опубликовала обновление о городских локациях в стратегии по управлению средневековой династией. В центре внимания оказались четыре города, где разворачиваются события проекта. Создатели объяснили, чем уникальны эти локации и какое значение они имеют для построения карьеры персонажа.

Изображение: THQ Nordic

Каждый город вдохновлён реальными европейскими поселениями XV века. Пространство разделено на районы со своим характером, уровнем опасности и потенциальной выгодой. Игрок может открыть лавку рядом с рынком для быстрой прибыли или рискнуть за городскими стенами.

Изображение: THQ Nordic

Изображение: THQ Nordic

Проблемы в игре имеют свойство распространяться. Города меняются со временем под влиянием действий пользователя. Районы способны как процветать, так и приходить в упадок. Уровень преступности растет, репутация колеблется, и каждый выбор оставляет след на местных жителях. Можно инвестировать в инфраструктуру, наводить порядок или использовать хаос в своих интересах. Задача игрока — превратить район в респектабельный торговый центр либо в место, которое конкуренты станут обходить стороной.

Игроки столкнутся с конкуренцией со стороны соперников, влиятельных семей и дельцов, которые стремятся к власти. Все они работают над тем, чтобы склонить чашу весов в свою пользу, иногда тайно, иногда открыто.