Игра появится на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Издатель Nacon и студия-разработчик Nacon Studio Ghent представили первые подробности проекта и рассказали об особенностях игрового процесса.

Действие Hunting Simulator 3 развернется в открытом мире с несколькими природными регионами. Игрокам предложат исследовать территории Колорадо и Техаса, передвигаясь пешком или на вездеходах. В виртуальных экосистемах будут обитать десятки видов животных с реалистичным поведением. В студии сообщили, что звери смогут стареть, размножаться и реагировать на действия игрока благодаря системе SimFauna.

Авторы уделили внимание погодным условиям и звуковому оформлению. В игре появится динамическая смена погоды, а окружающая среда будет меняться в зависимости от времени и активности животных. Для охоты пользователям предложат широкий выбор лицензированного оружия и экипировки. В арсенал войдут винтовки, дробовики, луки и арбалеты от брендов Beretta, Winchester и Browning. По словам разработчиков, модели оружия воссоздали с учетом реальной баллистики и реалистичных звуков выстрелов.

В игре появится охотничий пес, способный искать следы, сопровождать владельца и приносить добычу. Кроме того, игроки смогут обустраивать собственный домик охотника, модифицировать снаряжение и тренироваться в стрельбе на специальных площадках.