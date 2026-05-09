Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Продолжение шутера «Aliens: Fireteam Elite 2» по вселенной «Чужих» выйдет летом 2026 года
Студии Cold Iron и Daybreak расширили совместный режим до 4 игроков с кроссплеем и добавили режим «Орда» с волнами ксеноморфов

Релиз игры запланирован на лето 2026 года для владельцев ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пользователи смогут приобрести новинку в Steam и Epic Games Store. 

Главным изменением в новой части станет расширенный совместный режим. Если первая игра была рассчитана на команду из трёх человек, то теперь игроки смогут проходить миссии в составе группы из четырёх игроков. Разработчики подтвердили поддержку кроссплея между всеми платформами. 

                                                                 Изображение: Cold Iron

Авторы сообщили, что в сиквеле появятся новые разновидности ксеноморфов, дополнительные классы бойцов и расширенные возможности настройки персонажей. Одним из новых классов станет специалист с гибкой системой способностей. Игроки смогут комбинировать навыки разных ролей и подстраивать стиль прохождения под свою команду. В игре заявлен режим «Орда», в котором пользователям предстоит отражать волны противников. 

Первая часть Aliens: Fireteam Elite вышла в 2021 году и предлагала совместное прохождение миссий во вселенной «Чужой». Продолжение сохранит формат командного шутера, добавив новые классы, кроссплей и режим «Орда». 

#daybreak #aliens: fireteam elite 2 #cold iron #чужих
Источник: gameinformer.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
Эксперт протестировал GTX 1070 Ti в Heroes of Might and Magic Olden Era и других современных играх
Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в краже её лица для главной героини «Аватара»
КАМАЗ поставит Москве 700 крупных электробусов А5 до 2027 года
ASUS, MSI и Gigabyte ожидают снижение продаж материнских плат в 2026 году
Seiko представила четыре модели наручных часов 5 Sports Field с вращающимся компасом
AMD RDNA 5 будет значительно быстрее в трассировке лучей и создаст серьёзную конкуренцию NVIDIA
В России разрабатывают собственный широкофюзеляжный лайнер взамен Ил-96
Глава Минпромторга Алиханов: Ил-114-300 превосходит зарубежных конкурентов по многим параметрам
Группа физиков: Скручивание атомарно тонких слоев позволяет передавать информацию без электричества
Экспертам запретили публично предупреждать россиян о подорожании продуктов и топлива
Начало серийного производства авиалайнеров МС-21 перенесли на I квартал 2027 года
АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой Lada Niva на базе решений эпохи Renault
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
Casio выпустила серию механических часов Edifice EFK110D с тремя цветами циферблата
Российский автомобиль Senat 900 будет представлять собой 5-метровый седан с 326-сильным двигателем
Core Ultra 5 225 оказался всего на 13,7% быстрее Core i5-12400F в играх
Xiaomi выпустила роутер BE7200 Pro с поддержкой Wi-Fi 7 и Ethernet-портами 2,5 Гбит/с
Минпромторг поддержал введение НДС в размере 22% на зарубежные товары с маркетплейсов
Арт-боевик «Балерина» по вселенной «Джона Уика» стал хитом на HBO Max после провала в прокате

Популярные статьи

Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Три закона робототехники – как Айзек Азимов и Фрэнк Герберт предсказали будущее ИИ
Почему Installer-SH это успех и будущее для распространения софта под Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter