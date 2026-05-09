Студии Cold Iron и Daybreak расширили совместный режим до 4 игроков с кроссплеем и добавили режим «Орда» с волнами ксеноморфов

Релиз игры запланирован на лето 2026 года для владельцев ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пользователи смогут приобрести новинку в Steam и Epic Games Store.

Главным изменением в новой части станет расширенный совместный режим. Если первая игра была рассчитана на команду из трёх человек, то теперь игроки смогут проходить миссии в составе группы из четырёх игроков. Разработчики подтвердили поддержку кроссплея между всеми платформами.

Изображение: Cold Iron

Авторы сообщили, что в сиквеле появятся новые разновидности ксеноморфов, дополнительные классы бойцов и расширенные возможности настройки персонажей. Одним из новых классов станет специалист с гибкой системой способностей. Игроки смогут комбинировать навыки разных ролей и подстраивать стиль прохождения под свою команду. В игре заявлен режим «Орда», в котором пользователям предстоит отражать волны противников.

Первая часть Aliens: Fireteam Elite вышла в 2021 году и предлагала совместное прохождение миссий во вселенной «Чужой». Продолжение сохранит формат командного шутера, добавив новые классы, кроссплей и режим «Орда».