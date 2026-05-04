Inthenews
Сборы фильма «Супер Марио Галактика» приблизились к кассовому рекорду
Анимационный фильм собрал почти 900 миллионов долларов в мировом прокате

По сообщению Box Office Mojo, картина студии Illumination заработала $402,67 миллиона в США и $491,54 миллиона за рубежом. Общие сборы составили $894,22 миллиона. Дистрибьютором выступила Universal Pictures при бюджете в $110 миллионов.

«Супер Марио: Галактическое кино» стал третьей экранизацией видеоигры, которая приблизилась к 900 миллионам долларов. Фильм по Minecraft собрал 961,2 миллиона долларов. Оригинальный «Супер Марио Братья» заработал 1,36 миллиарда долларов в 2023 году. По прогнозам Variety сиквел может стать первым фильмом 2026 года, который преодолеет отметку в 1 миллиард долларов.

                                                            Изображение: Universal Pictures

Главные роли в мультфильме озвучили Крис Пратт (Марио), Чарли Дэй (Луиджи), Бри Ларсон (принцесса Розалина) и Бенни Сафди (Боузер-младший). Джек Блэк, вновь подаривший голос Боузеру, в интервью Cinemex намекнул на возможную третью часть. По его словам, зрителям не стоит удивляться, если новая глава выйдет в 2029 году.

Параллельно Nintendo работает над полнометражной экранизацией The Legend of Zelda. Режиссёром проекта выступает Уэс Болл. Съёмки проходят в Новой Зеландии. Роль Линка исполнил Бенджамин Эван Эйнсворт, принцессу Зельду сыграла Бо Брагасон. Премьера намечена на 7 мая 2027 года.

#universal pictures #супер марио галактика
Источник: comingsoon.net
