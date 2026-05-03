Компании Blaze Entertainment и Retro Games Ltd представили новые портативные игровые устройства TheC64 Handheld и The Spectrum Handheld. Консоли появятся в продаже осенью 2026 года

Британские компании представили новые ретро-гаджеты в виде раскладушки, стилизованные под домашние компьютеры 1980-х годов.

Дизайн новинок отсылает к культовым домашним компьютерам 1980-х (Commodore 64 и ZX Spectrum), но в портативном виде. Каждая консоль выполнена в узнаваемой цветовой гамме и с элементами, характерными для оригинальных моделей. Раскладной корпус напоминает игровые портативные устройства, КПК и органайзеры 1980-х.

Изображение: Blaze Entertainment и Retro Games

В каждую консоль встроено 25 классических игр Commodore 64 и ZX Spectrum. Пользователи смогут запускать собственные проекты с карты microSD. Экран диагональю 4,3 дюйма с разрешением 800×480 пикселей, фронтальные стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников обеспечивают качественное звучание. Управление включает крестовину, четыре основные кнопки и четыре функциональные клавиши, имитирующие оригинальные устройства.

Изображение: Blaze Entertainment и Retro Games

Консоли поддерживают подключение USB-клавиатуры или джойстика через задний USB-A порт. Аккумулятор заряжается через USB-C, кабель входит в комплект. Интерфейс в ретро-стиле оригинальных компьютеров дополнен современными функциями: сохранение и загрузка состояний, настройка экрана, информация об играх.

Среди предустановленных игр — Boulder Dash, Speedball 2: Brutal Deluxe, Manic Miner, Head over Heels и другие хиты. Пользователи смогут выбирать различные параметры эмуляции, включая скорость системы и аудиочипы.