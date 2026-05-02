Inthenews
Netflix анонсировал испанский романтический сериал «Карта желаний» по роману Элис Келлен
Сервис впервые экранизирует популярный роман Элис Келлен (Alice Kellen). Испанская романтическая драма выйдет на платформе 17 июля 2026 года

Стриминговый сервис Netflix объявил о выходе нового сериала «Карта желаний» (The Map of Longing). Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа испанской писательницы Элис Келлен (Alice Kellen), популярной в жанре романтической прозы. В главных ролях снялись Алисия Фалько (Alícia Falcó) в роли Греты и Джорджина Аморос (Georgina Amorós) в роли Люси, известная по сериалу «Элита». В составе также Марио де ла Роса (Mario de la Rosa) из «Бумажного дома» во второстепенной роли.

                                                                        Изображение: Netflix 

Сюжет рассказывает историю девушки по имени Грета. Её с детства готовили к тому, что она родилась, чтобы спасти старшую сестру Люси от лейкемии с помощью стволовых клеток. Однако Люси умирает, и Грета остается с чувством глубокой экзистенциальной пустоты. Перед смертью сестра создает «Карту желаний» — игру, которая заставляет Грету встретиться с болью и найти собственный путь. На своём пути она знакомится с Уиллом, загадочным молодым человеком с тяжёлым прошлым.

                                                                       Изображение: Netflix 

По тональности проект сравнивают с другими испанскими романтическими драмами Netflix, такими как сериалы о любви и потере. Однако тематика здесь более тяжёлая. Смертельная болезнь, горе и посмертный квест выводят историю на уровень драмы с глубоким эмоциональным наполнением.

Испания остаётся одним из ключевых европейских рынков для Netflix по производству глобальных хитов. Новый проект пополнит библиотеку молодёжных и романтических историй стримингового сервиса. Сериал будет состоять из ограниченного числа эпизодов и полностью завершит сюжетную арку.

#netflix #alice kellen #карта желаний
Источник: whats-on-netflix.com
