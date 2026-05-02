Сервис впервые экранизирует популярный роман Элис Келлен (Alice Kellen). Испанская романтическая драма выйдет на платформе 17 июля 2026 года

Стриминговый сервис Netflix объявил о выходе нового сериала «Карта желаний» (The Map of Longing). Проект представляет собой экранизацию одноимённого романа испанской писательницы Элис Келлен (Alice Kellen), популярной в жанре романтической прозы. В главных ролях снялись Алисия Фалько (Alícia Falcó) в роли Греты и Джорджина Аморос (Georgina Amorós) в роли Люси, известная по сериалу «Элита». В составе также Марио де ла Роса (Mario de la Rosa) из «Бумажного дома» во второстепенной роли.

Сюжет рассказывает историю девушки по имени Грета. Её с детства готовили к тому, что она родилась, чтобы спасти старшую сестру Люси от лейкемии с помощью стволовых клеток. Однако Люси умирает, и Грета остается с чувством глубокой экзистенциальной пустоты. Перед смертью сестра создает «Карту желаний» — игру, которая заставляет Грету встретиться с болью и найти собственный путь. На своём пути она знакомится с Уиллом, загадочным молодым человеком с тяжёлым прошлым.

По тональности проект сравнивают с другими испанскими романтическими драмами Netflix, такими как сериалы о любви и потере. Однако тематика здесь более тяжёлая. Смертельная болезнь, горе и посмертный квест выводят историю на уровень драмы с глубоким эмоциональным наполнением.

Испания остаётся одним из ключевых европейских рынков для Netflix по производству глобальных хитов. Новый проект пополнит библиотеку молодёжных и романтических историй стримингового сервиса. Сериал будет состоять из ограниченного числа эпизодов и полностью завершит сюжетную арку.