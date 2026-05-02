Студия Studio Fuse Games (авторы Burnout) представила трейлер аркадной космической гонки «Star Wars Galactic Racer» по вселенной «Звёздных войн» и сообщила о старте приёма предварительных заказов

Релиз игры состоится шестого октября 2026 года. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Авторы подготовили три варианта издания для покупки. Стандартная версия оценена в 59.99 доллара. Цифровой набор Deluxe обойдется поклонникам в 79.99 доллара. Самое дорогое коллекционное дополнение стоит 159.99 доллара.

Коллекционный комплект включает физическую модель спидера Darc X с дополнительной атрибутикой: баннер, атрибутику пилотов и артбук. Оформившие предзаказ получат бонусные раскраски для транспорта. В Deluxe-версии найдутся еще три дополнительных болида для заездов.

События игры разворачиваются на Внешнем краю далёкой галактики, где участники погрузятся в атмосферу неформальных соревнований Галактической лиги с главным героем пилотом Шейдом. Игрокам предстоит самостоятельно конструировать репульсорные корабли разных типов для победы на сложных трассах.

В игре предусмотрен многопользовательский режим для состязаний с виртуальными пилотами со всех уголков мира. Акцент сделан на мастерстве управления техникой и тактическом мышлении гонщиков. В официальном описании указано отсутствие элементов Силы или магических аспектов франшизы, поэтому успех в турнирных таблицах будет зависеть лишь от навыков пользователя и выбранной стратегии.