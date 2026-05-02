Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Космическая аркада «Star Wars Galactic Racer» выйдет 6 октября 2026 года
Студия Studio Fuse Games (авторы Burnout) представила трейлер аркадной космической гонки «Star Wars Galactic Racer» по вселенной «Звёздных войн» и сообщила о старте приёма предварительных заказов

Релиз игры состоится шестого октября 2026 года. Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Авторы подготовили три варианта издания для покупки. Стандартная версия оценена в 59.99 доллара. Цифровой набор Deluxe обойдется поклонникам в 79.99 доллара. Самое дорогое коллекционное дополнение стоит 159.99 доллара.

Коллекционный комплект включает физическую модель спидера Darc X с дополнительной атрибутикой: баннер, атрибутику пилотов и артбук. Оформившие предзаказ получат бонусные раскраски для транспорта. В Deluxe-версии найдутся еще три дополнительных болида для заездов.

                                                             Изображение: Secret Mode Limited

События игры разворачиваются на Внешнем краю далёкой галактики, где участники погрузятся в атмосферу неформальных соревнований Галактической лиги с главным героем пилотом Шейдом. Игрокам предстоит самостоятельно конструировать репульсорные корабли разных типов для победы на сложных трассах.

В игре предусмотрен многопользовательский режим для состязаний с виртуальными пилотами со всех уголков мира. Акцент сделан на мастерстве управления техникой и тактическом мышлении гонщиков. В официальном описании указано отсутствие элементов Силы или магических аспектов франшизы, поэтому успех в турнирных таблицах будет зависеть лишь от навыков пользователя и выбранной стратегии.

#star wars galactic racer #studio fuse games
Источник: comingsoon.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter