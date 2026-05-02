Второй сезон культовой комедии вернется в эфир благодаря высоким рейтингам

Телеканал ABC официально подтвердил, что комедийный сериал «Scrubs» (в России известен как «Клиника») останется в эфире на сезон 2026–2027. Шоу стартовало в конце февраля 2026 года и демонстрирует стабильные рейтинги. Возвращение проекта на экраны произошло спустя несколько лет после завершения оригинального шоу.

Изображение: ABC

По данным рейтингового агентства Nielsen, премьера новой версии шоу собрала более 11 миллионов зрителей за первые 5 дней трансляции, превзойдя показатели всех комедийных премьер ABC в этом сезоне. Сериал возглавил рейтинг комедий канала ABC среди зрителей 18–49 лет.

Создатель оригинального сериала Билл Лоуренс выступает исполнительным продюсером нового проекта. Вместе с ним над сериалом работают шоураннер Асим Батра, Джефф Инголд и Лиза Катцер из компании Doozer Productions, а также актёры Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чалке.