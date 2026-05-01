Бесплатная PvP-игра Ludus преодолела отметку в 10 миллионов загрузок

Ludus представляет собой бесплатную PvP-стратегию в жанре автобаттл с соревновательным режимом Divisions, который заменил прежнюю систему лиг. Игроки участвуют в сезонных соревнованиях в группах по 20 и более участников и борются за повышение рейтинга, переход на более высокие уровни и получение эксклюзивных наград.

Изображение: Top App Games

Они могут бросать вызов соперникам с помощью купонов атаки, совершать набеги на статуи для отбора рейтинговых очков и восстанавливать позиции через одноразовую атаку «Отмщение». Ежедневный прогресс отслеживается по шкале побед, которую нужно заполнить для разблокировки бонусов по итогам сезона.

Генеральный директор Top App Games заявил, что Ludus объединяет механику слияния, тактику автошахмат и ролевую систему развития персонажей. Внедрение дивизионов помогло сделать игровой процесс более увлекательным. Команда продолжает добавлять новые события и функции для дальнейшего развития проекта.