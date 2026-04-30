Премьера картины состоится 5 июня 2026 года ограниченным прокатом в кинотеатрах и на цифровых платформах

Главные роли в проекте исполнили Изабель Фурман и Джош Хатчерсон. По сюжету Фурман играет блестящую ученую Аннику, которую технологический миллиардер нанимает для работы над секретной машиной. Устройство способно общаться с внеземными существами. Анника узнает, что человечество не одиноко во Вселенной: внеземные существа постоянно пытаются установить связь, но люди слишком примитивны, чтобы понимать их сигналы.

Однако, эксперимент выходит из-под контроля и приводит к результату, угрожающему существованию всего человечества. Ситуация превращается в неуправляемый хаос, и героям предстоит исправить ошибку ради спасения людей.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джонатан Собол. В актёрский состав также вошли Дэвид Тьюлис и Деннис Куэйд. Продюсерской компанией является Darius Films, дистрибьютором выступает Radial Entertainment.