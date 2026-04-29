Inthenews
Съемки спин-оффа «Джон Уик: Каин» с Донни Йеном в главной роли официально стартовали
О начале производства проекта сообщил сам Донни Йен (Donnie Yen). Актёр опубликовал в социальных сетях фотографию хлопушки со съёмочной площадки и подписал пост короткой фразой «Поехали…». Таким образом он подтвердил, что работа над фильмом уже идёт

Картина продолжит историю Кейна, слепого убийцы, который впервые появился в четвёртой части «Джона Уика». В том фильме его персонаж был вынужден вернуться из отставки, чтобы выполнить задание Высшего Стола. Несмотря на то, что в финале Кейн получил свободу, его поступки не остались без последствий.

Судя по намёкам в четвёртой части, за ним может охотиться Акира, дочь Симадзу Кодзи. Если эта линия будет развита в спин-оффе, роль Акиры, вероятно, снова исполнит Рина Саваяма, сыгравшая её в «Джоне Уике 4». Героиня стремится отомстить за смерть отца. Ожидается, что сюжет спин-оффа разовьёт именно эту линию, хотя официального подтверждения сюжета и состава актёров пока нет.

                                                                          Источник: Lionsgate

Донни Йен выступит не только как исполнитель главной роли, он также займет режиссёрское кресло, взяв на себя двойную нагрузку по формированию проекта. Официально о фильме объявили весной 2025 года на выставке CinemaCon.

Вселенная Джона Уика заметно разрослась с момента выхода первой картины в 2014 году. Сейчас франшиза включает несколько основных фильмов, спин-офф «Балерина» с Аной де Армас, сериал «Континенталь» и комикс «Джон Уик: Книга правил». В разработке находятся и другие проекты, включая возможный пятый основной фильм, хотя официального подтверждения его производства пока нет.

Более подробная информация появится по мере продолжения съёмок.

#джон уик: каин #донни йеном
Источник: comingsoon.net
