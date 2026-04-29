Inthenews
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Премьера фильма о семье, запертой в собственном доме без возможности выбраться, состоится на Netflix 7 августа 2026 года. Психологический триллер обещает напряженный сюжет о выживании в замкнутом пространстве

Ранее проект имел рабочее название «11817». Режиссёром фильма стал Луи Летерье (Louis Leterrier), известный по работе над фильмами «Невероятный Халк» (The Incredible Hulk), «Иллюзия обмана 2» (Now You See Me 2) и вторым сезоном сериала «Люпен» (Lupin).

                                                                         Источник: Netflix 

Сюжет повествует о семье из четырёх человек, которую внезапно запирают в собственном жилище. Герои оказываются в ловушке без возможности покинуть дом. Им приходится бороться за выживание в условиях дефицита ресурсов и таинственной внешней угрозы. Создатели обещают напряженное повествование, сравнимое с лентами «Оставь мир позади» (Leave the World Behind) и «10 Кловерфилд Лейн» (10 Cloverfield Lane).

                                                                         Источник: Netflix 

                                                                            Источник: Netflix 

                                                                              Источник: Netflix 

Режиссёр отметил, что картина бросает вызов идее безопасного убежища. Для персонажей семейный дом превращается во враждебную среду. Выживание в такой ситуации требует единства и полной самоотдачи. На опубликованных кадрах семья с тревогой вглядывается в запотевшие окна, разбирает полы в гостиной, чтобы обустроить домашний огород, и жмётся друг к другу в пижамах, напуганная невидимой угрозой.

Главные роли исполнили Грета Ли (Greta Lee), номинированная на «Оскар» за фильм «Прошлые жизни», и Вагнер Моура (Wagner Moura), знакомый зрителям по сериалу «Наркос» и картине «Гражданская война». Они сыграли родителей семьи.

#netflix #научно-фантастический хоррор #последний дом
Источник: whats-on-netflix.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
