Премьера фильма о семье, запертой в собственном доме без возможности выбраться, состоится на Netflix 7 августа 2026 года. Психологический триллер обещает напряженный сюжет о выживании в замкнутом пространстве

Ранее проект имел рабочее название «11817». Режиссёром фильма стал Луи Летерье (Louis Leterrier), известный по работе над фильмами «Невероятный Халк» (The Incredible Hulk), «Иллюзия обмана 2» (Now You See Me 2) и вторым сезоном сериала «Люпен» (Lupin).

Источник: Netflix

Сюжет повествует о семье из четырёх человек, которую внезапно запирают в собственном жилище. Герои оказываются в ловушке без возможности покинуть дом. Им приходится бороться за выживание в условиях дефицита ресурсов и таинственной внешней угрозы. Создатели обещают напряженное повествование, сравнимое с лентами «Оставь мир позади» (Leave the World Behind) и «10 Кловерфилд Лейн» (10 Cloverfield Lane).

Источник: Netflix

Источник: Netflix

Источник: Netflix



Режиссёр отметил, что картина бросает вызов идее безопасного убежища. Для персонажей семейный дом превращается во враждебную среду. Выживание в такой ситуации требует единства и полной самоотдачи. На опубликованных кадрах семья с тревогой вглядывается в запотевшие окна, разбирает полы в гостиной, чтобы обустроить домашний огород, и жмётся друг к другу в пижамах, напуганная невидимой угрозой.

Главные роли исполнили Грета Ли (Greta Lee), номинированная на «Оскар» за фильм «Прошлые жизни», и Вагнер Моура (Wagner Moura), знакомый зрителям по сериалу «Наркос» и картине «Гражданская война». Они сыграли родителей семьи.