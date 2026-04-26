Мероприятия пройдут под девизом «Не старей — оставайся золотым» (No Old Stay Gold).
В список франшиз, включенных в инициативу, вошли OutRun, Streets of Rage, NiGHTS и SGGG. Также упоминаются Rent A Hero, Fantasy Zone, Guardian Heroes, Dynamite Deka и Sakura Wars. Среди юбилейных дат компании: 40 лет — OutRun и Fantasy Zone, 35 лет — Streets of Rage и Rent A Hero, 30 лет — NiGHTS, Guardian Heroes, Dynamite Deka и Sakura Wars, 25 лет — SGGG.
По словам представителей Sega, инициатива направлена на то, чтобы напомнить фанатам о любимых играх прошлого и предложить новые способы взаимодействия с брендом. Sega не уточняет, какие именно проекты появятся в рамках инициативы. Возможны выпуски мерча, кросс-медийных продуктов, дополнительных материалов для существующих игр или специальных иллюстраций.
В сообщении подчеркивается, что цель проекта заключается в сохранении духа классических игр и их актуализации для современной аудитории.