Компании PlayCast и FarBridge объявили о партнёрстве для запуска полноценной версии компьютерной игры RWBY: Grimm Eclipse на мобильных устройствах через браузер без создания отдельной мобильной сборки

Игра доступна на iOS и Android, пользователи могут начать играть прямо в браузере, без загрузок, установок и переходов в магазины приложений. Технология PlayCast транслирует ПК версию через облачную инфраструктуру, сохраняя оригинальную графику и управление. Раньше адаптация премиальных ПК-игр под мобильные платформы требовала от 18 до 24 месяцев разработки и многомиллионных инвестиций, а PlayCast решает эту проблему.

PlayCast, основанный создателем DirectX Алексом Сент-Джоном, разрабатывает платформу для мгновенного запуска компьютерных игр на любых устройствах. Партнёрство со студией FarBridge из Остина стало первым коммерческим проектом компании.

Платформа использует облачную инфраструктуру с уникальной архитектурой, которая связывает запрос пользователя с ближайшим доступным сервером и обеспечивает мгновенный запуск игр без портирования. Такое решение обеспечивает низкую задержку и может снижать затраты по сравнению с традиционными облачными сервисами. Для издателей PlayCast открывает возможность распространять игры как нативный социальный контент, а для операторов платформ превращает серверы и трансляции в площадки для запуска проектов.

Генеральный директор FarBridge отметил, что технология позволила команде сосредоточиться на разработке, не отвлекаясь на интеграцию, и заявил о планах использовать PlayCast для пилотных запусков новых игр до их выхода в Steam и магазины приложений.