Стриминговый сервис Prime Video объявил об отмене супергеройского сериала «Поколение V» (Gen V) после двух сезонов и подтвердил, что истории его героев продолжатся в основной вселенной «Пацанов» (The Boys)

Решение принято несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей, которые высоко оценили оригинальный подход к жанру супергеройских драм. Проект рассказывал о студентах университета Годолкин (Godolkin University), обучающихся искусству управления сверхспособностями под контролем могущественной корпорации Vought International.

Съёмки второго сезона завершились до трагической гибели актера Ченс Пердомо (Chance Perdomo), исполнявшего одну из главных ролей. Актёр умер в начале 2024 года, и создатели не стали заменять персонажа, а переписали сюжет так, чтобы его смерть стала частью повествования, что повлияло на динамику истории. Второй сезон пытался сохранить темп дебюта, но столкнулся с необходимостью увязать сюжетные линии с основной франшизой «Пацанов».

По словам источников, закрытие проекта связано со стратегией консолидации ресурсов Amazon перед финальным пятым сезоном «Пацанов». Вместо развития нескольких спин-оффов сервис сосредоточится на подготовке приквела «Восхождение Воута» (Vought Rising). При этом герои «Поколения V» могут вернуться в пятом сезоне основного сериала, где их судьбы переплетутся с финальным противостоянием Хоумлендеру.

«Поколение V» запомнится как смелая попытка показать супергеройский мир с неожиданной стороны, где молодые герои сталкиваются с жестокими реалиями взрослой жизни.