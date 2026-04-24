Компания Universal Pictures International объявила дату выхода документального фильма о легендарной рок‑группе Iron Maiden и поделилась деталями проекта. Картина под названием Iron Maiden: Burning Ambition выйдет в мировой прокат 7 мая 2026 года

Фильм посвящен пятидесятилетней истории Iron Maiden и их влиянию на мировую музыкальную культуру. Режиссёром ленты стал Малкольм Венвилл (Malcolm Venville), известный по документальному фильму «Черчилль на войне» (Churchill at War). Продюсером выступил Доминик Фримен (Dominic Freeman), ранее работавший над документальным проектом о группе Depeche Mode.

Источник - ironmaiden

Фильм прослеживает путь коллектива от первых выступлений в Восточном Лондоне до крупных мировых туров. Отдельное внимание уделено отношениям внутри группы, в частности между бас‑гитаристом Стивом Харрисом (Steve Harris) и вокалистом Брюсом Дикинсоном (Bruce Dickinson), а также периоду временного ухода вокалиста и его последующему возвращению. Их творческое взаимодействие стало одной из ключевых тем картины. Также в ленте прозвучат откровенные интервью с первым солистом Iron Maiden Полом Ди’Анно (Paul Di’Anno).

В картине подчёркивается независимость музыкантов, которые не меняли звучание под требования музыкальной индустрии. Группа игнорировала тренды эпохи глэм‑метала и давление критиков и выстояла, сохранив свой звук и преданность фанатам, неустанно гастролируя и продолжая записывать музыку.

Документальный фильм выходит в период мирового тура группы Run For Your Lives. Премьера совпадает по времени с концертами, включая выступление на лондонском стадионе, где полвека назад началась история Iron Maiden.