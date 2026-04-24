По сообщению голливудского издания Deadline, классический полицейский триллер «Полицейские» (Cop Land) с Сильвестром Сталлоне (Sylvester Stallone) в главной роли будет экранизирован в формате телесериала. Проект станет совместной работой Paramount Television Studios и Miramax Television

К работе над телевизионной версией вернется сам Джеймс Мэнголд (James Mangold), который выступит соавтором сценария, режиссёром и исполнительным продюсером. Для него это первый опыт работы над телесериалом почти за десятилетие. Вместе с ним над сценарием и продюсированием будет работать Роберт Ливайн (Robert Levine), известный по сериалу FX «Старик» (The Old Man).

Оригинальный фильм «Полицейские» (Cop Land) вышел на экраны в 1997 году и собрал более 63 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов. В картине также снялись Роберт Де Ниро (Robert De Niro), Харви Кейтель (Harvey Keitel), Питер Берг (Peter Berg) и другие звезды. Проект получил положительные отзывы критиков и стал одним из первых успехов Мэнголда, который позже поставил такие фильмы, как «Логан» (Logan) и «Переступить черту» (Ford v Ferrari).

Новость о телевизионной адаптации появилась на фоне планов Miramax по восстановлению позиций в Голливуде после скандалов, связанных с бывшим главой компании Харви Вайнштейном (Harvey Weinstein). Paramount, владеющий 49 процентами акций Miramax, рассматривает возможность разработки других проектов из библиотеки студии.