В студии Arrowhead Game Studios объявили дату релиза нового набора оборудования для шутера Helldivers 2, посвященного экзоскелетам

Разработчики сообщили, что боевой пропуск The Exo Experts появится в игре 28 апреля. По сюжету Министерство обороны СуперЗемли (Super Earth Ministry of Defense) санкционировало немедленную мобилизацию новых боевых машин для поддержки военных действий против врагов управляемой демократии. Контент ориентирован на игроков, предпочитающих тяжелую технику и мощное огневое подавление.

Источник - playstation

В состав обновления включены два новых экзоскелета. Модель EXO-51 Lumberer является современной версией машины из первой Галактической войны. Шагоход оснащён противотанковой пушкой и огнемётом, что позволяет игрокам уничтожать бронированные цели и затем зачищать территорию от живой силы противника. Второй аппарат EXO-55 Breakthrough несёт на борту зенитную установку и баллистический щит. Такая конфигурация даёт преимущество в бою с летающими противниками и обеспечивает защиту во время ведения интенсивного огня.

Источник - playstation

Источник - playstation



Источник - playstation

Источник - playstation





Арсенал стрелков также получил расширение. Список новинок пополнился одноразовым пулемётом MGX-42 Bullet Storm с несколькими стволами и безгильзовыми патронами — в комплект входит сразу два экземпляра. SMG-203 Gallant выделяется высокой скорострельностью и пробивной способностью. Ракетный пистолет P-33 оснащен системой наведения и использует кумулятивные снаряды.

Для настройки внешнего вида персонажа добавлены бронекостюмы: O-2 Heavy Operator подойдет экипажу тяжёлой техники — комплект сочетается с ретро-плащом Watchful Compatriot. O-3 Free Spirit оснащён системой SteerComfort для удобства управления экзоскелетом. Оба варианта дают перк ускорения на поле боя, плюс новые плащи, эмодзи и титул "Certified Exosuit Operator