Космическая RPG от компании Bethesda впервые за три года возглавила чарт продаж в США

Аналитики компании Circana опубликовали отчёт о состоянии рынка видеоигр в США. Ведущий эксперт Мэт Пискателла заявил, что проект Starfield занял первое место по реализации копий. В статистику вошли цифровые дистрибуции и продажи физических носителей.

Игра возглавила еженедельный чарт по объёму продаж физических и цифровых копий за неделю, закончившуюся 11 апреля. Достижение выглядит особенно примечательным на фоне недавних проблем с портом на PS5. Ряд пользователей и экспертов назвали эту версию проблемной и указали на технические сложности. Тем не менее, выход на новую платформу и свежий контент, похоже, стимулировали спрос.

Изображение предоставлено Bethesda Game Studios

Вместе с тем аналитики отмечают давление конкурентов. Рис Эллиотт (Rees Elliott) из Alinea Analytics заявил, что Starfield при всем бюджете разработки и десятилетнем цикле создания, вероятно, едва окупилась. Кроме того, другие специалисты прогнозируют, что игра Crimson Desert к концу текущего года может превзойти совокупные продажи Starfield за весь период ее существования.

Bethesda пока не комментировала данные Пискателла официально. Компания продолжает работу над дальнейшим развитием проекта, включая потенциальный релиз на Nintendo Switch 2.