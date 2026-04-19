Inthenews
В Токио проходит иммерсивная выставка о японских фольклорных монстрах ёкаях
В зале под названием «Место рождения ёкаев» беспокойная стая ёкаев (монстров), они (людоедов) и цукумогами (обычных предметов, наделенных духом и волей) резвится и играет, а современные технологии приближают сверхъестественный мир к миру людей

В столице Японии работает выставка «YOKAI Immersive Experience». Организаторы используют 3D-графику и голографические экраны, чтобы показать ёкаев как живых персонажей. Посетители попадают в трехмерное пространство, где оживают персонажи из древних свитков «Хякки Ягё» и «Хякумоногатари».

                                                                       Источник - Hitohata, Inc.

Выставка представляет работы художников периодов Эдо и Мэйдзи. Тэнгу (Tengu — горные демоны с крыльями и длинным носом), Каппа (Kappa — водяные тролли с панцирем и тарелкой на голове) и Цукумогами (Tsukumogami — одушевленные предметы вроде чайников, зонтов или ламп, обретающие душу спустя 100 лет службы) из этих работ воссозданы в детальных 3D-моделях. Посетители могут рассмотреть текстуру кожи и мимику вблизи.

                                                                        Источник - Hitohata, Inc.

Ёкаи появились в японской культуре как попытка осмыслить неизвестное. Люди наделили формой то, что не могли объяснить рационально. Со временем эти образы стали частью массовой культуры и отражали социальные настроения общества.

                                                                        Источник - Hitohata, Inc.

Экспозиция создана при участии библиотеки Ивасэ Бунко и Музея искусства ёкаев на острове Сёдосима. В залах представлены редкие гравюры укиё-э работы Утагавы Куниёси. Кураторы раскрывают историю существ от древней мифологии до современной поп-культуры — аниме, манги и видеоигр. 

Источник: japantimes.co.jp
Эффективная реклама для вашего бизнеса

