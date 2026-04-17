Компания Luma в партнерстве с Wonder Project запускает совместную ИИ-студию Innovative Dreams для создания кинолент с помощью технологий Dream Machine и Luma Agents на платформе Prime Video

Дебютным проектом станет трёхсерийный мини-сериал «The Old Stories: Moses» о жизни Моисея. На главную роль приглашен известный актёр и обладатель премии «Оскар» Бен Кингсли (Ben Kingsley). Премьера проекта запланирована на весну 2026 года на Amazon Prime Video.

Создатели ориентируются на религиозную тематику. Подобный контент пользуется стабильным спросом у аудитории стриминговых сервисов. Использование нейросетей позволяет авторам сократить затраты на производство и ускорить съёмочный процесс.

Технологии Luma позволяют генерировать видео с высокой степенью согласованности кадров. Ранее такие инструменты применялись лишь для коротких роликов. Теперь же стартап переходит к полноценному кинопроизводству. Участие звезд уровня Кингсли подчеркивает серьезность намерений команды. Актерская работа совмещается с передовыми цифровыми методами для работы над визуальными эффектами или фонами.

Партнёрство с платформой Amazon Prime Video подтверждает готовность крупных сервисов к проектам такого формата. Индустрия переходит от ИИ-экспериментов к полноценному контенту. Wonder Project покажет интерес зрителей к фильмам с использованием машинного обучения. Успех дебюта проложит путь новым картинам студии.